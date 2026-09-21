Jandaia do Sul terá uma semana de ações voltadas à inclusão e à educação

Programação reúne atividades do Setembro Verde e da Semana da Alfabetização nas escolas e no Auditório Municipal

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio dos departamentos municipais, preparou uma programação especial para o mês de setembro, com atividades voltadas à conscientização, inclusão, respeito às pessoas com deficiência e valorização da alfabetização.

As ações do Setembro Verde, campanha dedicada à conscientização sobre os direitos e a inclusão das pessoas com deficiência (PCD), serão realizadas entre os dias 21 e 25 de setembro, com atividades envolvendo as escolas municipais e a comunidade.

A programação começa no dia 21 de setembro, com uma exposição de trabalhos produzidos pela APAE na Escola Municipal Monteiro Lobato, a partir das 9h30.

Nos dias 22 e 23 de setembro, o Auditório Municipal será palco de apresentações teatrais destinadas aos alunos das escolas municipais. As sessões serão realizadas às 8h30 e às 14 horas.

Já no dia 24 de setembro, serão desenvolvidas ações com a participação da fisioterapeuta do município, abordando temas relacionados à inclusão e à importância do atendimento e cuidado com as pessoas com deficiência.

Encerrando a programação do Setembro Verde, o dia 25 de setembro será marcado por ações inclusivas nas escolas municipais, envolvendo alunos e profissionais da educação.

As atividades são realizadas em parceria entre os departamentos de Assistência Social, Cultura, Educação e Saúde.

Semana da Alfabetização

Paralelamente às ações do Setembro Verde, Jandaia do Sul também terá, entre os dias 21 e 25 de setembro, a Semana da Alfabetização.

As atividades serão desenvolvidas nas escolas municipais e terão como objetivo destacar a importância da alfabetização no processo de aprendizagem e no desenvolvimento das crianças.

O principal destaque da programação será o Dia D da Alfabetização, em 23 de setembro, quando serão realizadas atividades especiais nas unidades de ensino.

Os temas são fundamentais para o desenvolvimento das crianças, como educação, inclusão, respeito e igualdade de oportunidades.