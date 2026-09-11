Sete pessoas ficaram feridas na colisão próximo ao São José
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, por volta das 12h20 desta sexta-feira, um grave acidente de trânsito no km 237 da BR-369, no trecho...
Motociclista morre após acidente de trânsito em Mandaguari
Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente de trânsito no centro de Mandaguari. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e chamou a atenção...
Acidente com múltiplas vítimas mobiliza equipes de emergência na BR-369 em Jandaia do Sul
Um grave acidente com múltiplas vítimas foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (11), na BR-369, entre Jandaia do Sul e o distrito...
Briga em casa de trisal acaba na delegacia
Uma mulher de 46 anos foi presa pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (10), após uma ocorrência de violência doméstica e familiar no...
Mulher com sinais de embriaguez diz a PM que furtaram sua Honda Biz
Uma motoneta Honda Biz, de cor vermelha, foi furtada durante a madrugada desta sexta-feira (11), na Rua Professor Talita Bresolin, na região central de...
Farmácia é furtada durante a madrugada em Marumbi
Uma farmácia localizada na Avenida Presidente Vargas, no Centro de Marumbi, foi alvo de furto durante a madrugada desta quinta-feira (10). A ocorrência foi...
Homem é denunciado por perturbação em dois locais de Jandaia do Sul no mesmo...
A Polícia Militar registrou, na manhã de quinta-feira (10), duas ocorrências de perturbação envolvendo o mesmo homem em diferentes pontos da região central de...