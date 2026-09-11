Sete pessoas ficaram feridas na colisão próximo ao São José

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, por volta das 12h20 desta sexta-feira, um grave acidente de trânsito no km 237 da BR-369, no trecho entre os municípios de Jandaia do Sul e Bom Sucesso.
A colisão frontal envolveu dois veículos de passeio: um Volkswagen Gol, e um Chevrolet Onix.
No veículo Gol viajavam cinco pessoas que se deslocavam para o trabalho em uma cooperativa na cidade de Mandaguari. Já no Onix estava um casal que seguia em direção a Bom Sucesso — a passageira do veículo está gestante.
O sinistro resultou em sete vítimas no total. Devido à gravidade dos ferimentos, duas pessoas foram socorridas e transportadas via helicóptero para unidades hospitalares de referência. As demais vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas por ambulâncias para hospitais da região.
A operação de resgate contou com uma ação conjunta e integrada entre a PRF, o Corpo de Bombeiros Militar, o SAMU (incluindo duas aeronaves do serviço aeromédico) e a Defesa Civil.
A pista já foi totalmente liberada para o tráfego de veículos. No entanto, equipes da PRF permanecem no local orientando o trânsito e realizando os procedimentos operacionais para a remoção dos automóveis envolvidos.
As causas desse sinistros serão apuradas pela PRF.
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