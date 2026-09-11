Acidente com múltiplas vítimas mobiliza equipes de emergência na BR-369 em Jandaia do Sul

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Um grave acidente com múltiplas vítimas foi registrado no início da tarde desta sexta-feira (11), na BR-369, entre Jandaia do Sul e o distrito de São José, nas proximidades da Cocari.
Equipes do SAMU, da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e deslocadas para o local para prestar atendimento às vítimas.
Devido à gravidade da ocorrência, dois helicópteros do SAMU também foram mobilizados para auxiliar no resgate e transporte dos feridos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o número exato de vítimas, o estado de saúde dos envolvidos ou as circunstâncias que provocaram o acidente.
Mais informações em breve.
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