Farmácia é furtada durante a madrugada em Marumbi

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Uma farmácia localizada na Avenida Presidente Vargas, no Centro de Marumbi, foi alvo de furto durante a madrugada desta quinta-feira (10). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 10h55.
Segundo o proprietário, de 63 anos, por volta das 23h do dia anterior, um homem esteve no estabelecimento e pediu uma lata de leite Aptamil. Como não tinha condições de realizar o pagamento, o produto não foi entregue. Na sequência, o comerciante encerrou as atividades e fechou o imóvel.
Ao reabrir a farmácia, por volta das 7h30, o proprietário percebeu que a fechadura da porta frontal havia sido quebrada. Durante a verificação do estabelecimento, constatou o furto de cinco latas de leite Aptamil e 15 frascos de perfumes de marcas variadas.
A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas imediações na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o encerramento do boletim de ocorrência.
O proprietário foi orientado pela equipe policial quanto aos procedimentos cabíveis.
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