Motociclista morre após acidente de trânsito em Mandaguari

Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente de trânsito no centro de Mandaguari. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento e chamou a atenção de moradores que estavam nas proximidades.

A vítima chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu na Avenida Senador Salgado Filho, na Perimetral de Mandaguari.

João Carlos Willes, de 64 anos, teria perdido o controle da moto, atingido um ciclista e, na sequência, atravessado a pista e colidido contra uma árvore às margens da avenida.

Conforme relatos de testemunhas, a vítima teria passado mal antes de perder o controle da motocicleta.