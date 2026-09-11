Homem é denunciado por perturbação em dois locais de Jandaia do Sul no mesmo dia

591
A Polícia Militar registrou, na manhã de quinta-feira (10), duas ocorrências de perturbação envolvendo o mesmo homem em diferentes pontos da região central de Jandaia do Sul.
A primeira situação foi registrada por volta das 9h30, na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi, onde funciona a 47ª Ciretran. A equipe foi acionada após a informação de que um homem, em situação de rua, estaria causando perturbação no local.
Quando os policiais chegaram, o vigilante informou que o indivíduo já havia deixado o endereço. Com as características repassadas, os policiais realizaram patrulhamento pelas proximidades na tentativa de localizá-lo, mas ele não foi encontrado.
Cerca de duas horas depois, às 11h23, uma nova solicitação foi registrada na Praça do Café. Segundo a denúncia, um homem estaria perturbando e incomodando proprietários e clientes de um estabelecimento.
No local, a solicitante informou aos policiais que o indivíduo já havia se evadido. Após as características serem repassadas à equipe, foi constatado que se tratava do mesmo homem envolvido na ocorrência anterior e que, na mesma data, já havia outras denúncias relacionadas à prática de perturbação.
As pessoas envolvidas foram orientadas sobre os procedimentos cabíveis, e um boletim de ocorrência foi confeccionado para o devido registro dos fatos.
Compartilhar