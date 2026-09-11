Briga em casa de trisal acaba na delegacia

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Uma mulher de 46 anos foi presa pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (10), após uma ocorrência de violência doméstica e familiar no Jardim Esperança, em Apucarana. O caso foi registrado por volta das 13h51.
Segundo a Polícia Militar, os moradores do imóvel relataram que convivem em uma união poliamorosa, formada por duas mulheres e um homem. Conforme os relatos, houve um desentendimento verbal entre duas das moradoras, uma mulher de 46 anos e outra de 20.
Uma testemunha, homem de 56 anos, relatou aos policiais que teria ocorrido agressão física mútua entre as duas mulheres. No entanto, durante a averiguação, a equipe constatou que apenas a jovem de 20 anos apresentava lesões aparentes, como arranhões e hematomas na face e nos braços. Na outra envolvida, não foram identificadas lesões visíveis.
Diante da situação, a mulher de 46 anos recebeu voz de prisão por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, conforme a Lei Maria da Penha. Ela foi encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP), sem necessidade do uso de algemas.
A vítima recebeu atendimento médico após aceitar a oferta feita pela equipe policial. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde, conforme relatório médico, apresentou escoriações superficiais no rosto e no ombro direito, sem necessidade de sutura. Ela recebeu medicação e, após o atendimento, foi encaminhada à 17ª SDP.
A testemunha e a autora também foram conduzidas à delegacia, onde todos permaneceram à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.
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