Briga em casa de trisal acaba na delegacia
Uma mulher de 46 anos foi presa pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (10), após uma ocorrência de violência doméstica e familiar no...
Mulher com sinais de embriaguez diz a PM que furtaram sua Honda Biz
Uma motoneta Honda Biz, de cor vermelha, foi furtada durante a madrugada desta sexta-feira (11), na Rua Professor Talita Bresolin, na região central de...
Farmácia é furtada durante a madrugada em Marumbi
Uma farmácia localizada na Avenida Presidente Vargas, no Centro de Marumbi, foi alvo de furto durante a madrugada desta quinta-feira (10). A ocorrência foi...
Homem é denunciado por perturbação em dois locais de Jandaia do Sul no mesmo...
A Polícia Militar registrou, na manhã de quinta-feira (10), duas ocorrências de perturbação envolvendo o mesmo homem em diferentes pontos da região central de...
Polícia Civil de Jandaia cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em São...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul cumpriu, na manhã desta quinta-feira (10), um mandado de prisão na Rua Pedro Paulo Sobrinho, em São...
Jandaia do Sul abre inscrições para eleição de conselheiros tutelares suplentes
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do...