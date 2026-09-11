Mulher com sinais de embriaguez diz a PM que furtaram sua Honda Biz

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Uma motoneta Honda Biz, de cor vermelha, foi furtada durante a madrugada desta sexta-feira (11), na Rua Professor Talita Bresolin, na região central de Apucarana. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 1h57.
De acordo com o relato da vítima, uma mulher de 46 anos, ela estava em um estabelecimento consumindo bebidas alcoólicas quando, em determinado momento, deixou a chave da motoneta sobre o balcão.
Segundo a mulher, um indivíduo teria pegado a chave e utilizado para levar a Honda Biz, sem que o furto fosse percebido naquele momento. A subtração foi constatada somente quando o estabelecimento estava encerrando as atividades.
A vítima apresentava sinais visíveis de embriaguez. Diante da situação, os policiais prestaram as orientações sobre os procedimentos cabíveis e registraram o boletim de ocorrência para as providências necessárias.
Considerando o estado da vítima, além da chuva e das baixas temperaturas registradas durante a madrugada, a equipe policial realizou o encaminhamento dela até sua residência, onde permaneceu em segurança.
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