Servidores municipais de Jandaia do Sul terão 5% de reposição e aumento salarial

O Prefeito Lauro Junior enviou na última semana para a Câmara de Vereadores alguns projetos de lei que foram aprovados concedendo aos servidores públicos municipais (ativos e inativos), comissionados e pensionistas o reajuste salarial para o ano de 2024.

O percentual será de 5%, cuja base de cálculo será o salário vigente no mês de dezembro de 2023, com vigência a partir do mês de janeiro do corrente ano, sendo o percentual referente à recomposição salarial apurada pelo INPC/IBGE de janeiro a dezembro de 2023 de 3,71% e reajuste de 1,29% totalizando os 5% de aumento.