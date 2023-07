Segundo Encontro do Workshop: Mapeamento do Ecossistema de Inovação em Jandaia do Sul

Aconteceu na Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Jandaia do Sul, o segundo encontro do Workshop do Mapeamento do Ecossistema de Inovação, um evento promovido com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de ações inovadoras no município. A ação que ocorre através da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, SEBRAE e UFPR

O consultor do Sebrae Paraná, Heverson Feliciano, apresentou os setores de vocação e potenciais do município. Essa análise será fundamental como norteador para o planejamento e execução de iniciativas inovadoras nos próximos anos.

O encontro reuniu diversos atores do ecossistema local, incluindo empreendedores, acadêmicos, representantes de empresas e autoridades municipais. A troca de experiências e conhecimentos proporcionada pelo evento tem como objetivo fortalecer a cultura da inovação em Jandaia do Sul, estimulando a colaboração entre os diversos setores da sociedade.

A partir das informações apresentadas pelo consultor do Sebrae, o município terá uma visão mais clara de suas potencialidades, permitindo que sejam delineadas estratégias adequadas para impulsionar o desenvolvimento econômico e social por meio da inovação.

O Workshop do Mapeamento do Ecossistema de Inovação é uma iniciativa fundamental para o progresso do município, pois proporciona uma base sólida para que as ações futuras sejam pautadas em dados e análises concretas. Com a identificação dos setores de vocação e potencialidades, será possível direcionar recursos e esforços para áreas estratégicas, maximizando os resultados alcançados.

A próxima etapa do Workshop do Mapeamento do Ecossistema de Inovação está prevista para 01/08/23, onde serão discutidas e planejadas as ações concretas para o desenvolvimento da pauta de inovação no município.