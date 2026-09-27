Segunda arrasadora

Brigada Comunitária atende acidente na zona rural de Jandaia do Sul
Equipes da Brigada Comunitária estão em deslocamento para a região da venda do Taubaté, na Estrada da Amizade em Jandaia do Sul. No local há...
Duas ocorrências de agressão são registradas durante a noite em Jandaia do Sul
A Polícia Militar registrou duas ocorrências envolvendo agressões durante a noite de sábado (26) e a madrugada deste domingo (27), em Jandaia do Sul. A...
Motociclista ameaça pessoas e diz que voltaria armado
A Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça na madrugada deste sábado (26), em Cambira. O caso foi registrado por volta da 0h17, na...
Homem é preso após ameaçar sobrinhas e tentar invadir residência em Jandaia do Sul
A Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (25), um homem de 53 anos suspeito de ameaçar familiares e tentar invadir uma...
Mais um motociclista morre em acidente na região
Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito registrado em Maringá. A vítima foi arremessada com a força da colisão...
Identificado motociclista que morreu após colisão em Mandaguari
Foi identificado como Elton Carlos Azani Fineto, de 35 anos, conhecido como Dequinha, o motociclista que morreu após colidir com um caminhão na tarde...
Motociclista morre após colisão com caminhão em Mandaguari
Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um motociclista na tarde desta sexta-feira (25), em Mandaguari. A colisão aconteceu por volta...