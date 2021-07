São Pedro do Ivaí: Moradores da Marisa recebem atendimento do CRAS

Moradores do Marisa não precisaram sair do distrito para receberem serviços ofertados pela Assistência Social. O projeto CRAS Mais Perto de Você levou à localidade programas como Cadastro Único, Baixa Renda, Leite das Crianças, Benefício Eventual, além da distribuição de cestas básicas e visitas domiciliares aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o 2º Arraiá Delivery dos idosos. Na oportunidade, também foram oferecidos atendimentos psicossociais e de orientação psicológica.

“Um dos nossos compromissos é aproximar a administração pública das pessoas, pois é assim que se descobre as suas necessidades. E levar os atendimentos da Assistência Social ao povo do Distrito Marisa é um cuidado especial para as pessoas humildes dessa localidade tão importante do nosso município. E essa iniciativa irá continuar”, afirma a prefeita, Maria Regina Della Rosa Magri, que também agradece a dedicação da equipe da Assistência Social.

No total, foram realizados trinta atendimentos. A próxima edição será em 13 de agosto. Novamente, os atendimentos precisarão ser agendados a fim de evitar aglomeração.