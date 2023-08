Santa Maria Futsal mantém invencibilidade no Campeonato Paranaense SUB-20 com nova vitória em casa

O Santa Maria Futsal continua invicto no Grupo A no Campeonato Paranaense de Futsal SUB-20. Com uma nova vitória conquistada em casa sobre o Itambé Futsal por 5×1, o Azulão demonstra seu forte desempenho e dedicação, mantendo-se no topo da competição.

Com gols de Seninha (2), Luquinha (2) e Caleby, a equipe manteve a intensidade de jogo, marcação e comprometimento até o último segundo. O resultado não apenas ressalta a habilidade dos jogadores, mas também a dedicação da comissão técnica e o apoio da torcida que lotou mais uma vez o Ginásio Osmar Panício. O próximo compromisso do Azulão é contra o Arapongas Futsal, fora de casa no dia 26 de agosto.