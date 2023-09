Santa Maria Futsal joga neste sábado pelas Oitavas de Final do Campeonato Paranaense de Futsal SUB-20

O Azulão está de volta em quadra neste sábado (30) em seu primeiro jogo pelas Oitavas de Final do Campeonato Paranaense de Futsal SUB-20 contra o time do A.A.C.C. Futsal de Marechal Cândido Rondon, no Ginásio Ney Braga às 19h30 com Transmissão pelo canal da TV Azulão no Youtube.

Pela sua campanha, o Santa Maria Futsal têm a vantagem de jogar o segundo jogo em casa e contar com todo apoio e força de sua torcida.

O time do técnico Wilton faz a preparação nesta semana e vai à quadra com força máxima.

Não perca este duelo emocionante entre A.A.C.C. Futsal e Santa Maria Futsal, que promete muita adrenalina e talento em quadra. Acompanhe a transmissão ao vivo pela TV Azulão e mergulhe na paixão do futsal paranaense.