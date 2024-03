Sanepar libera ligação de imóveis ao sistema de esgoto em bairros de Jandaia do Sul

Os moradores dos bairros Vila Rica, Jardim Village, Santa Helena I, II e III, Jardim Planalto, Jardim Vilar I e II, Jardim Brasil, Residencial Massa, Nossa Senhora de Fátima já podem providenciar a interligação das instalações hidráulicas dos seus imóveis ao sistema público de coleta e tratamento do esgoto.

A Sanepar concluiu a implantação de parte das redes coletoras de esgoto de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Os moradores dos bairros Vila Rica, Jardim Village, Santa Helena I, II e III, Jardim Planalto, Jardim Vilar I e II, Jardim Brasil, Residencial Massa, Nossa Senhora de Fátima já podem providenciar a interligação das instalações hidráulicas dos seus imóveis ao sistema público de coleta e tratamento do esgoto.

Nas regiões dos Jardins Universitário e da Vila Operária, embora a rede tenha sido implantada em diversas ruas, ainda não é possível fazer a interligação dos imóveis porque será necessário instalar travessias de tubulações que irão levar o esgoto coletado ao sistema de tratamento. Para essas localidades, quando for liberada a rede, as equipes da Sanepar entrarão em contato com os moradores e passarão as orientações.