A Sanepar informa que será executada uma manutenção importante no sistema distribuidor que atende Jandaia do Sul neste domingo, 27. Em função disto pode haver falta de água na cidade, especialmente na zona alta. O serviço deve ocorrer durante a manhã e a normalização do abastecimento entre a tarde e a noite, de maneira gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo.

