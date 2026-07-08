Jandaia do Sul recebe equipamentos e capacitação para modernização do Departamento de Obras

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, participou, na manhã desta quarta-feira (8), em Londrina, da solenidade de entrega de equipamentos e lançamento das ações do Projeto Aliança BIM Paraná. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Associação dos Municípios do Paraná (AMP), a Itaipu Binacional e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O prefeito esteve acompanhado da chefe de Gabinete, Danielle Tamarozi, e da equipe técnica do Departamento de Obras.

Durante o evento, o município recebeu dois computadores de alto desempenho que serão destinados à equipe de engenharia. Além disso, servidores municipais participarão de uma capacitação gratuita em BIM (Building Information Modeling), voltada à elaboração, compatibilização e gerenciamento de projetos de engenharia.

O BIM utiliza modelos digitais para reunir e integrar as informações de um empreendimento desde as etapas de planejamento e projeto até a execução e operação, proporcionando maior precisão, melhor coordenação entre as disciplinas e mais eficiência no desenvolvimento dos projetos.

O prefeito Ditão Pupio destacou a importância da participação do município no projeto. “Estamos buscando constantemente recursos e parcerias que tragam benefícios para Jandaia do Sul. Além dos equipamentos, a capacitação representa uma oportunidade de qualificação da nossa equipe técnica e de aprimoramento dos projetos desenvolvidos pelo município”, afirmou.

O Projeto Aliança BIM Paraná apoia os municípios na implantação da metodologia por meio da oferta de equipamentos e capacitação técnica. A iniciativa está alinhada às diretrizes dos governos estadual e federal para ampliar a utilização do BIM na administração pública, conforme previsto no Decreto Estadual nº 12.862/2022 e no Decreto Federal nº 10.306/2020.

Com a participação no projeto, Jandaia do Sul dá mais um passo na modernização dos processos de planejamento e desenvolvimento de projetos de engenharia, acompanhando as diretrizes que vêm sendo adotadas nas esferas estadual e federal.

.