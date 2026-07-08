Jandaia do Sul orienta moradores a negociarem débitos antes do protesto

Se você possui débitos de IPTU, Alvará de Funcionamento ou ISS, este é o momento de regularizar sua situação.
A Prefeitura de Jandaia do Sul informa que os contribuintes com pendências devem procurar o Departamento de Tributação o quanto antes, evitando que os débitos sejam encaminhados para protesto em cartório.
Além disso, você pode aproveitar as condições de negociação, com descontos de até 100% nos juros e nas multas, conforme a legislação vigente.
Não deixe para a última hora. Procure o Departamento de Tributação, regularize seus débitos e fique em dia com o município.
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