Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento de Jandaia do Sul

Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta segunda-feira (20), em Jandaia do Sul. A colisão aconteceu por volta das 17h50, no cruzamento da Rua Presidente Kennedy com a Rua Timóreo Pagliarini.

O acidente envolveu um automóvel e uma motocicleta. Com o impacto, o condutor da moto sofreu ferimentos e precisou de atendimento da equipe da Brigada Comunitária.

Durante a avaliação, os socorristas constataram que a vítima apresentava suspeita de fratura no membro inferior esquerdo, além de uma contusão no membro superior direito. Após receber os primeiros atendimentos no local, o motociclista foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana.

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