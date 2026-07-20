Acidente entre trem e carro mata motorista na região

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Um grave acidente entre um trem e um automóvel Chevrolet Chevette terminou em tragédia na tarde desta segunda-feira (20). A colisão ocorreu em um cruzamento ferroviário próximo à fábrica de baterias, na entrada de Califórnia.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana foram acionadas para atender a ocorrência. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o motorista embaixo da locomotiva, com ferimentos incompatíveis com a vida.
A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e dos demais órgãos responsáveis pela investigação da ocorrência.
A identidade da vítima não havia sido divulgada até o momento.
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