Acidente entre trem e carro mata motorista na região
Um grave acidente entre um trem e um automóvel Chevrolet Chevette terminou em tragédia na tarde desta segunda-feira (20). A colisão ocorreu em um...
Porsche colide com caminhão do Corpo de Bombeiros durante atendimento de emergência em Arapongas
Um Porsche Macan GTS e um caminhão do Corpo de Bombeiros se envolveram em um acidente de trânsito na tarde de sábado (18), em...
Prefeitura convida população para a 4ª Caminhada do Meio-Dia de Combate ao Feminicídio nesta...
A Prefeitura de Jandaia do Sul, através de todos os departamentos, em parceria com a Câmara Municipal, Patrulha Maria da Penha, Comissão de Mulheres...
Homem invade residência, agride mulheres e ameaça vítima com faca em Jandaia do Sul
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (20), em Jandaia do Sul. O suspeito é acusado de invadir...
Mulher é agredida pelo companheiro após discussão em baile em Jandaia do Sul
Uma mulher foi vítima de agressão na noite de domingo (19), em Jandaia do Sul. O caso de lesão corporal foi registrado pela Polícia...
Homem é morto a tiros às margens da PRC-369, entre São Pedro do Ivaí...
Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (20) na PRC-369, entre os municípios de São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso....
Homem é agredido e roubado após sair de festa junina em Bom Sucesso
Um homem foi vítima de um roubo na madrugada deste domingo (19), no município de Bom Sucesso, após deixar uma festa junina e seguir...
SAMU de Jandaia atende vítima de capotamento
Um homem de 25 anos, morador de São Pedro do Ivaí, ficou ferido após um capotamento registrado na noite deste domingo (19), na BR-369,...