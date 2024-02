Sala do Empreendedor de Jandaia do Sul recebe Selo Prata

A Sala do Empreendedor de Jandaia do Sul foi contemplada com o “Selo Prata” de referência em atendimento. O evento aconteceu nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, em Curitiba, no Encontro Estadual de Salas de Empreendedor e pontos de atendimento 2024.

As Salas do Empreendedor conquistam os Selos que são divididos por categorias Ouro, Prata e Bronze, durante avaliações que contam com vários critérios para conquista dos mesmos.

“ É muito importante para nós da Sala do Empreendedor conquistar um Selo, pois, ratifica que estamos no caminho certo. Nós e nossos parceiros precisamos sempre prezar por um atendimento de excelência para nosso público, firmando sempre nosso compromisso, fornecendo toda orientação e ferramenta necessária para o desenvolvimento dos negócios do nosso município”, ressaltou a Gerente da Agência de Jandaia do Sul Suceli Revelini Varea.

A Sala do Empreendedor de Jandaia do Sul, fica localizado na Avenida Senador Souza Naves 775, com funcionamento de segunda a sexta-feira, dás 08h às 11h30 e das 13h às 17h30, implantada pela Prefeitura e apoio do SEBRAE está sempre a disposição para orientações e serviços relacionados aos processos de abertura de empresas, regularização e baixa além de diversos outros serviços.