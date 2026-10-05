Saiba quem são os deputados estaduais e federais eleitos e reeleitos no Paraná

Os eleitores do Paraná definiram, nas eleições realizadas neste domingo (4), os representantes do Estado na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Ao todo, foram eleitos 30 deputados federais e 54 deputados estaduais para a próxima legislatura.

Na Câmara dos Deputados, o NOVO teve o candidato mais votado: Jeffrey Chiquini, com mais de 425 mil votos. Já na Assembleia Legislativa, o maior número de votos ficou com Paulo Melo (PL), seguido por Jessicão (PL) e Professor Lemos (PT).

Deputados federais eleitos pelo Paraná

A nova bancada paranaense na Câmara dos Deputados será formada por:

NOVO: Jeffrey Chiquini, Guilherme Kilter, Henrique Mecabô e Paulo Martins.

PL: Sargento Fahur, Rosangela Moro, Vermelho, Delegado Francischini e Ricardo Arruda.

PT: Ana Júlia, Zeca Dirceu, Renato Freitas, Carol Dartora e Arilson Chiorato.

PSD: Beto Preto, Paranhos, Leandre e Luizão Goulart.

PP: Ricardo Barros, Toninho Wandscheer, Tião Medeiros e Marcelo Belinati.

União Brasil: Delegado Matheus Laiola e Paulo Litro.

Republicanos: Pedro Lupion e Newton Bonin.

Podemos: Felipe Francischini e Da Costa do Perdeu Piá.

MDB: Sergio Souza.

PV: Aliel Machado.

A composição representa as 30 cadeiras destinadas ao Paraná na Câmara dos Deputados.

Deputados estaduais eleitos

Na Assembleia Legislativa do Paraná, PL e PSD foram os partidos que conquistaram as maiores bancadas, com 14 cadeiras cada. O PT terá oito deputados, enquanto o PP terá seis. Novo, Podemos e Republicanos ficaram com três cadeiras cada; MDB terá duas e o PDT, uma.

PL: Paulo Melo, Jessicão, Delegado Jacovós, Denian Couto, Delegada Tathiana Guzella, Flávia Francischini, Mauro Moraes, Matheus Vermelho, Paulo Gomes da TV, Fão do Bolsonaro, Ricardo Zampieri, Itamar Paim, Emerson Bacil e Gilberto Ribeiro.

PSD: Marcio Nunes, Gugu Bueno, Hussein Bakri, Romanelli, Ademar Traiano, Cobra Repórter, Artagão Júnior, Thiago Bührer, Moacyr Fadel, Ulisses Maia, Soldado Adriano José, Adão Litro, Bazana e Batatinha.

PT: Professor Lemos, Miss Preta, Mario Verri, Yasmin Hachem, Beto Vizzotto, Angelo Vanhoni, Thiago Foltran e Dr. Antenor.

PP: Maria Victoria, Mabel Canto, Alisson Wandscheer, Cezar Silvestri, Paulo Mac Donald e Felipe Machado da Saúde.

NOVO: Bruno Secco, Luiz Fernando Guerra e Deivid Wisley.

Republicanos: Ney Leprevost, Jasson Goulart e Alexandre Amaro.

Podemos: Do Carmo, Fabiana Parro e Lu Bonatto.

MDB: Anibelli Neto e Gerson Colodel.

PDT: Goura.

Renovação na Assembleia Legislativa

A nova composição da Alep terá 23 deputados estreantes e 31 parlamentares reconduzidos ao cargo, resultando em uma taxa de renovação de 42,59%.

Entre os novos nomes estão Paulo Melo e Jessicão, que foram os dois candidatos mais votados para deputado estadual, além de nomes como Delegada Tathiana Guzella, Bruno Secco, Ulisses Maia, Miss Preta, Angelo Vanhoni, Jasson Goulart e Fabiana Parro.

Quatro deputados estaduais que disputaram uma vaga na Câmara dos Deputados também conseguiram a eleição: Ana Júlia, Arilson Chiorato, Renato Freitas e Ricardo Arruda, que deixarão a Assembleia para assumir seus novos mandatos em Brasília.

Os deputados estaduais eleitos formarão a 21ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Paraná, enquanto os deputados federais representarão o Estado na Câmara dos Deputados pelos próximos quatro anos.