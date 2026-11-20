Um acidente envolvendo um patinete elétrico e um automóvel foi registrado na tarde de quinta-feira (19), na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi, na região central de Jandaia do Sul.
De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 13h04, após uma solicitação via 190. No local, a condutora de um Chevrolet Corsa Classic, de 67 anos, relatou que, ao estacionar o veículo na via pública, abriu a porta dianteira esquerda sem observar adequadamente o retrovisor.
Nesse momento, um patinete elétrico que seguia no mesmo sentido da via, conduzido por uma adolescente de 16 anos, acabou atingindo a porta do automóvel.
A colisão provocou danos no retrovisor e na porta dianteira esquerda do Corsa Classic. Após o acidente, o SAMU foi acionado e encaminhou a adolescente ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.
A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou as partes envolvidas.