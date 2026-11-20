A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta sexta-feira (20), para atender uma suposta ocorrência de roubo de veículo na Avenida João Moretti, na região central de Jandaia do Sul. No entanto, após averiguações, os policiais constataram que o crime não havia ocorrido.

De acordo com o boletim, a denúncia informava que um homem teria sido vítima de assalto e que seu automóvel havia sido levado. A equipe policial deslocou-se até o endereço indicado, mas não encontrou o suposto solicitante.

Em contato telefônico, os policiais foram informados de que o homem, de 41 anos, estaria retornando para sua residência em Apucarana, acompanhado de amigos e utilizando um veículo deles. Durante a ligação, outro homem esclareceu que não havia ocorrido nenhum roubo e que o comunicante estaria em visível estado de embriaguez.

Ainda segundo o relato, o automóvel apontado como roubado estava estacionado na garagem da própria residência do proprietário.

Uma equipe da Polícia Militar de Apucarana foi acionada para verificar a situação no endereço do solicitante. Após a averiguação, os policiais confirmaram que o veículo estava na garagem, intacto e sem qualquer sinal de subtração.

Diante da constatação de que o roubo não havia ocorrido, a situação foi registrada como falsa comunicação de crime. O boletim de ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil, que deverá analisar o caso e adotar as providências cabíveis.

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