Adolescente de 16 anos fica ferida após patinete elétrico bater em carro em Jandaia...
Um acidente envolvendo um patinete elétrico e um automóvel foi registrado na tarde de quinta-feira (19), na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi, na região...
Bicicleta motorizada é recolhida pela PM após denúncias de perturbação em Jandaia do Sul
A Polícia Militar recolheu uma bicicleta motorizada na noite de quarta-feira (19), em Jandaia do Sul, após denúncias de moradores sobre veículos desse tipo...
Falso roubo de veículo mobiliza Polícia Militar em Jandaia do Sul durante a madrugada
A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta sexta-feira (20), para atender uma suposta ocorrência de roubo de veículo na Avenida João Moretti, na...
Homem é morto a facada em residência na zona rural de Jandaia do Sul
Um homicídio foi registrado na noite de quinta-feira (19), na região da Estrada do Taubaté, zona rural de Jandaia do Sul, nas proximidades da...
Jandaia do Sul conquista Selo Plus e amplia possibilidades de recursos para o esporte
O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, recebeu na tarde desta quinta-feira (19), na Prefeitura, representantes da área esportiva do Governo do Estado...
Polícia Civil conclui investigação de homicídio em Jandaia do Sul
A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, concluiu as investigações sobre o homicídio de uma vítima...
Homem quebra televisão durante discussão com esposa e acaba ferido em Cambira
Uma ocorrência de desentendimento entre um casal mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (19), na Rua Anibele Mareze, região central de Cambira. De...