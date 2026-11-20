Fortes ventos atingiram Jandaia do Sul no início da noite desta sexta-feira (20) e provocaram estragos na cidade. Um dos pontos afetados foi o Edifício Marquês de Pombal, localizado nas proximidades do restaurante Cantinho da Costela, onde a força do vento arrancou parte do telhado.

Além dos ventos intensos, também houve registro de queda de granizo em algumas regiões do município.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a extensão dos danos ou possíveis outros prejuízos provocados pelo temporal.