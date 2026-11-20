A Polícia Militar recolheu uma bicicleta motorizada na noite de quarta-feira (19), em Jandaia do Sul, após denúncias de moradores sobre veículos desse tipo circulando em vias públicas e causando perturbação do sossego.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h53, na Rua Professor Roberto Resende Chaves, na região central da cidade. Segundo a PM, as equipes receberam reclamações envolvendo bicicletas motorizadas que estariam transitando pelo local.

Durante o atendimento, os policiais visualizaram um homem conduzindo uma bicicleta motorizada equipada com acelerador no guidão, característica que, conforme a equipe, configura um ciclomotor. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor entrou nas dependências da antiga estação ferroviária, aparentemente na tentativa de escapar da fiscalização.

As equipes realizaram buscas pela área e localizaram o veículo abandonado próximo a uma região de mata. O condutor, porém, não foi encontrado e fugiu, tomando rumo ignorado.

Diante da irregularidade constatada, a bicicleta motorizada foi recolhida e encaminhada ao pátio do Detran para as providências cabíveis. Após o atendimento, as equipes retornaram ao patrulhamento de rotina.