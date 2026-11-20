Temporal atingiu Tupanciretã durante a madrugada, danificou cerca de 8 mil das 8,6 mil residências e comprometeu o único hospital da cidade

Uma forte tempestade atingiu o município de Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (20), deixando um cenário de destruição, uma morte confirmada e diversos feridos. Os ventos chegaram a 114 km/h e provocaram danos em aproximadamente 8 mil residências, além de afetar estruturas públicas e serviços essenciais.

O município, que possui cerca de 20 mil habitantes, foi atingido por uma tempestade severa provocada pelo avanço de uma supercélula meteorológica. A força dos ventos derrubou árvores, postes e estruturas, bloqueando ruas e deixando diversos pontos da cidade cobertos por destroços.

De acordo com informações da Defesa Civil, o fenômeno passou pela cidade por volta das 3h. A possibilidade de formação de um tornado não foi totalmente descartada, mas os meteorologistas avaliam que os estragos podem ter sido provocados por uma microexplosão atmosférica.

Pouco antes da tempestade, às 2h38, um alerta vermelho foi enviado aos moradores por SMS, indicando risco elevado de destelhamentos e queda de granizo de grandes proporções.

Hospital também foi atingido

Um dos pontos mais preocupantes foi o impacto da tempestade sobre o único hospital de Tupanciretã. Parte do telhado foi arrancada e equipamentos utilizados em exames, como raio-x e ultrassom, foram danificados, comprometendo o atendimento médico.

Diante da situação, pacientes feridos precisaram ser transferidos para municípios vizinhos, como Santa Maria e Júlio de Castilhos.

Além dos danos estruturais, a cidade enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água e sinal de telefonia, dificultando o trabalho das equipes de emergência.

A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e outras equipes atuam no atendimento à população, na retirada de destroços e na recuperação dos serviços essenciais. As autoridades também investigam a possibilidade de uma segunda morte relacionada ao desastre.

O governador Eduardo Leite manifestou solidariedade aos moradores e informou que o Estado está mobilizado para auxiliar nas ações de resgate, limpeza e reconstrução.

As informações são do TnOnline