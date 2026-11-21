O temporal registrado na noite de sexta-feira provocou estragos na Rua José Francisco Borges, em Jandaia do Sul. A força dos ventos derrubou uma árvore sobre a fiação elétrica e também causou a quebra de um poste.

Com o incidente, moradores da região ficaram sem energia elétrica desde as 19h de sexta-feira.

Na manhã deste sábado (21), por volta das 10h, o problema ainda não havia sido solucionado. Segundo relatos, não havia nenhuma equipe da Copel no local para realizar os reparos e restabelecer o fornecimento de energia.

Os moradores aguardavam uma providência da companhia para que o serviço fosse normalizado.