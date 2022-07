Nesta quarta-feira (20/07) acontece a vacinação de crianças e adolescentes que estão com doses em atraso. No mesmo dia acontece também a 4ªdose para pessoas de 43 anos ou mais e para profissionais de saúde que tomaram há mais de 4 meses.

Comparecer no Drive Thru do Ginásio de Esportes com documento com foto e carteira de vacinação.