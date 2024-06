Neste sábado, 8 de junho, é o dia “D” de vacinação contra a poliomielite.

O público alvo são as crianças de 1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias.

O atendimento será realizado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município de Jandaia do Sul das 08 às 16h30.

Senhores pais ou responsáveis, não esqueçam de levar a carteira de vacina, demais vacinas atrasadas também poderão ser aplicadas caso a carteirinha de vacinação esteja atrasada.