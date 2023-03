Rubens Bueno e André Saddi visitam Hospital Nossa Senhora de Fátima

Na tarde desta quinta-feira (16), o ex-deputado federal Rubens Bueno (Cidadania23) juntamente com André Saddi estiveram no Hospital Nossa Senhora de Fátima em Jandaia do Sul, para a entrega de uma emenda parlamentar no valor de 300 MIL REAIS para custeio de saúde. Eles foram recepcionados pela Presidente da instituição Andrea Kuromoto e a diretora jurídica Gabriela Rodrigues Coltre.

“Agradecemos imensamente ao deputado pela indicação. As emendas de custeio são muito importantes para manter o bom funcionamento da nossa instituição. E também gostaria de agradecer ao André, que sempre esteve presente para o Hospital quando precisamos,” disse a Presidente do Hospital Andrea Kuromoto.

De acordo com Rubens Bueno, a emenda vem para colaborar com o trabalho do Hospital tanto em Jandaia do Sul, quanto pela região do Vale do Ivaí, no qual os atendimentos também são feitos. “Esta emenda estava em nosso orçamento, graças a indicação do André, que nos informou a situação desde o ano passado e que chega agora em boa hora, para reforçar ainda mais o trabalho do Hospital pela cidade e pela região”, ressaltou o Rubens.

André Saddi reforça a parceria com o deputado de longa data e elogia seu trabalho pelo município. “O Rubens sempre esteve presente em Jandaia do Sul trazendo diversos recursos e agora mais esta conquista para o Hospital que será de grande ajuda, ainda mais em um momento como este para a cidade,” disse André Saddi.

“Agradecemos ao deputado pela parceria de sempre, por olhar e cuidar do nosso município todos estes anos, onde sempre fez um trabalho honesto e transparente em prol de Jandaia do Sul”, finalizou André.

RUBENS BUENO

Deputado federal por cinco mandatos, Rubens Bueno se destaca pelo trabalho municipalista que desenvolveu ao longo da sua trajetória. Alguns exemplos de projetos liderados por ele na Câmara e com grande destaque para os municípios foram a aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); a Cessão Onerosa do Pré-Sal e a redistribuição do Imposto Sobre Serviços (ISS) que agora fica diretamente para os cofres do município.

Além dos projetos, o deputado sempre encaminha recursos, em especial para as áreas da saúde e educação, como ônibus e emendas para custeio.