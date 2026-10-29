Roubos, agressões, furtos e outras ocorrências em Apucarana

A Polícia Militar atendeu diversas ocorrências em Apucarana entre a manhã de quarta-feira (28) e a madrugada de quinta-feira (29). Entre os casos registrados estão roubos, violência doméstica, furto de bicicleta, ameaça, incêndio em veículo, ataque de cachorro e invasão de estabelecimento comercial.

Na manhã de quarta-feira, um homem de 21 anos relatou ter sido assaltado após desembarcar de um ônibus nas proximidades do terminal rodoviário. Segundo a vítima, dois indivíduos participaram da ação: um deles estava em uma bicicleta e o outro em uma motocicleta Honda CG 125. O suspeito que estava na bicicleta teria anunciado o roubo utilizando uma faca. Foram levados um celular Xiaomi Redmi Note 10 e uma carteira com documentos pessoais. A Polícia Militar realizou buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.

Por volta das 12h30, a PM atendeu uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Casa Grande. Uma adolescente de 17 anos relatou ter sido agredida pelo próprio pai durante uma discussão. Conforme o boletim, o homem teria apertado o pescoço e os braços da filha, provocando vermelhidão no braço direito. Ele fugiu em uma motocicleta ao perceber que a esposa acionava a polícia e não foi localizado durante as buscas.

No início da tarde, uma bicicleta foi furtada do pátio de uma empresa na Rua Pernambuco, no Jardim Apucarana. Imagens de segurança mostraram um indivíduo de cabelo raspado e blusa vermelha entrando pelo portão, que estava aberto, e levando o objeto. O furto teria ocorrido por volta das 13h05, e o suspeito fugiu em direção ao Jardim Ponta Grossa.

Já às 15h51, uma funcionária de uma loja na Rua Ponta Grossa, na região central, relatou ter sido ameaçada por um homem de 60 anos que apresentava sinais de embriaguez. Segundo a vítima, ele entrou no estabelecimento gritando frases de cunho político e, após ser solicitado a sair, ameaçou quebrar uma garrafa em sua cabeça e arremessou uma garrafa de vidro em sua direção, sem atingi-la. O homem foi contido por populares e conduzido pela PM. Foi elaborado um Termo Circunstanciado pelo crime de ameaça, e uma audiência foi agendada.

Às 16h10, uma mulher procurou a polícia após relatar ter sido ofendida e ameaçada por duas jovens durante uma viagem de ônibus. Segundo ela, as ofensas começaram após embarcar no terminal rodoviário e continuaram até o Loteamento Solo Sagrado. Ao chegarem ao bairro, as suspeitas teriam desafiado a mulher a descer no último ponto, ameaçando agredi-la. A vítima relatou que a situação estaria relacionada a um desentendimento envolvendo seu filho. Ela recebeu orientações sobre as medidas cabíveis.

Pouco depois, às 16h29, um Chevrolet Meriva pegou fogo na Rua José Beltoni, no Núcleo Habitacional João Goulart. O motorista, de 46 anos, contou que ouviu ruídos enquanto dirigia e, ao estacionar, percebeu que as chamas estavam se espalhando. Ele tentou utilizar um extintor, mas o equipamento não funcionou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu extinguir o incêndio. O fogo atingiu o compartimento do motor e os bancos dianteiros, provocando danos extensos. Não houve informação sobre feridos.

À noite, a Polícia Militar registrou uma invasão no estabelecimento esportivo Open Tênis e Beach Tênis, localizado na Avenida Jaboti. Segundo o proprietário, o caso ocorreu por volta das 0h20 de terça-feira (27), quando um indivíduo cortou a tela de proteção para entrar no local. As imagens de monitoramento mostraram o suspeito portando um objeto com silhueta semelhante à de uma arma de fogo, sem confirmação de que se tratava de uma arma real. Os registros foram repassados à equipe policial.

Por volta das 20h35, um jovem de 18 anos foi agredido pelo próprio pai no Loteamento Multirão Vale Verde. De acordo com uma testemunha, os dois discutiram por causa de uma dívida financeira e, durante o desentendimento, o pai teria golpeado o filho na cabeça com um pedaço de madeira. A vítima foi socorrida pelo SIATE e encaminhada ao Hospital da Providência. O suspeito foi contido por uma equipe da Guarda Municipal e levado à Delegacia da Polícia Civil.

Mais tarde, às 22h20, um homem de 28 anos foi agredido por vários indivíduos nas proximidades de uma conveniência no Núcleo Habitacional João Paulo I. Segundo o relato de sua companheira, um dos envolvidos segurou a vítima pelo pescoço enquanto os demais desferiam socos em seu rosto. A mulher interveio e, após ser solto, o homem saiu correndo. Ele foi localizado posteriormente por equipes de apoio, com ferimentos na face, e encaminhado pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde permaneceu sob observação médica. A companheira negou ter sofrido agressões ou ameaças por parte dele.

Já na madrugada de quinta-feira (29), um estabelecimento comercial na Vila Agari foi alvo de um assalto cometido por dois indivíduos. O crime aconteceu quando o proprietário encerrava as atividades do local. Um funcionário de 26 anos, que estava na parte frontal do comércio, foi atingido com coronhadas na cabeça por um dos suspeitos, que aparentemente estava armado, e teve o celular roubado.

Na sequência, os criminosos levaram dinheiro do caixa, o celular utilizado pelo estabelecimento, os aparelhos telefônicos de duas funcionárias e uma motocicleta Yamaha TDM, de cor prata, além de dois capacetes. Imagens de segurança registraram características das roupas dos suspeitos, que fugiram em direção à Avenida Minas Gerais. O funcionário ferido foi encaminhado pelo SAMU para atendimento médico. A Polícia Militar realizou buscas para localizar os envolvidos e recuperar a motocicleta, mas não obteve êxito até o encerramento do registro.

As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar, que realizou orientações às vítimas e encaminhou os casos pertinentes para as providências das autoridades competentes.