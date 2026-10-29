Cão escapa de residência, mata animal menor e avança contra pedestres em Apucarana

Um cão de grande porte escapou de uma residência e matou outro cachorro na tarde de quarta-feira (28), na Vila Regina, em Apucarana. Segundo o registro da Polícia Militar, o animal também teria avançado contra pedestres que estavam na via pública.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h04, na Rua Adão Fabene.

De acordo com o solicitante, sua esposa havia saído para colocar o lixo na calçada quando o cão pertencente à vizinha conseguiu sair pelo portão e atacou o cachorro da família, de pequeno porte.

O animal sofreu ferimentos graves e morreu no local.

Em contato com a Polícia Militar, a proprietária do cão de grande porte, uma mulher de 65 anos, relatou que o animal escapou quando ela saía da residência e que não conseguiu contê-lo. Ela lamentou o ocorrido.

O solicitante pediu que a vizinha providenciasse o recolhimento e a destinação adequada do corpo do animal. Ela atendeu ao pedido e recolheu o cachorro para realizar o sepultamento ou descarte apropriado.

A Polícia Militar orientou o solicitante sobre o direito de representação criminal e a possibilidade de buscar ressarcimento por eventuais danos na esfera civil. O boletim foi registrado, com as partes demonstrando interesse em resolver a situação de forma consensual.