Prefeitura de Jandaia do Sul não abre na sexta-feira (30)

A Prefeitura de Jandaia do Sul estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais para sexta-feira, dia 30 de outubro, em razão do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 10.992, publicado no Diário Oficial do Município.

O expediente nas repartições públicas municipais será normal nesta quarta-feira (28). Já na sexta-feira (30), não haverá expediente nos setores administrativos abrangidos pela medida.

Os serviços essenciais, no entanto, funcionarão normalmente. A determinação prevê a manutenção dos atendimentos de urgência e emergência do Pronto Atendimento Municipal (PAM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além da Brigada Comunitária, da Casa Lar Sagrada Família, dos serviços funerários e da limpeza pública.

O decreto também estabelece que a rede municipal de ensino seguirá seu próprio calendário escolar, não sendo abrangida pelo ponto facultativo.