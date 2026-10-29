Mulher de 25 anos relata agressão do convivente de 17, após discussão em Bom Sucesso

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Uma mulher de 25 anos relatou ter sido agredida pelo convivente, de 17 anos, após uma discussão na noite de quarta-feira (28), em Bom Sucesso, no Paraná. A ocorrência de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar foi atendida pela Polícia Militar por volta das 19h03, na Rua São Paulo.

De acordo com as informações repassadas à equipe policial, a discussão começou depois que a mulher manifestou que não tinha mais interesse em dar continuidade ao relacionamento.

Durante o desentendimento, o adolescente teria puxado a camiseta da convivente, rasgando a peça de roupa. Segundo o relato da vítima, ela não apresentava lesões aparentes e não havia sofrido ameaças.

A Polícia Militar orientou a mulher sobre as providências cabíveis e as medidas protetivas previstas para situações de violência doméstica. Na sequência, os policiais realizaram patrulhamento nas imediações para tentar localizar o adolescente, mas ele não foi encontrado.

A ocorrência foi registrada para as providências pertinentes.

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