Mulher de 25 anos relata agressão do convivente de 17, após discussão em Bom Sucesso

Uma mulher de 25 anos relatou ter sido agredida pelo convivente, de 17 anos, após uma discussão na noite de quarta-feira (28), em Bom Sucesso, no Paraná. A ocorrência de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar foi atendida pela Polícia Militar por volta das 19h03, na Rua São Paulo.

De acordo com as informações repassadas à equipe policial, a discussão começou depois que a mulher manifestou que não tinha mais interesse em dar continuidade ao relacionamento.

Durante o desentendimento, o adolescente teria puxado a camiseta da convivente, rasgando a peça de roupa. Segundo o relato da vítima, ela não apresentava lesões aparentes e não havia sofrido ameaças.

A Polícia Militar orientou a mulher sobre as providências cabíveis e as medidas protetivas previstas para situações de violência doméstica. Na sequência, os policiais realizaram patrulhamento nas imediações para tentar localizar o adolescente, mas ele não foi encontrado.

A ocorrência foi registrada para as providências pertinentes.