Colégio São Marcos destaca talentos dos alunos em evento

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O Colégio São Marcos, de Jandaia do Sul, destacou-se no Show de Talentos, evidenciando a importância do trabalho integrado entre todas as áreas do conhecimento. “Parabenizamos todos os envolvidos na realização deste grandioso evento e agradecemos aos familiares que prestigiaram e contribuíram para o sucesso de nossa celebração”.

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