O Colégio São Marcos, de Jandaia do Sul, destacou-se no Show de Talentos, evidenciando a importância do trabalho integrado entre todas as áreas do conhecimento. “Parabenizamos todos os envolvidos na realização deste grandioso evento e agradecemos aos familiares que prestigiaram e contribuíram para o sucesso de nossa celebração”.
Prefeitura de Jandaia do Sul não abre na sexta-feira (30)
A Prefeitura de Jandaia do Sul estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais para sexta-feira, dia 30 de outubro, em razão do Dia do...
Colégio São Marcos destaca talentos dos alunos em evento
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Anatel aprova validação biométrica obrigatória para usuários de telefonia móvel
Medida busca reforçar a segurança dos cadastros e prevenir fraudes, com implantação gradual e recadastramento até o fim de 2028 Clientes de telefonia móvel passarão...
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A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, deflagrou, nesta quarta-feira (28), a Operação Nêmesis, que resultou...
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Uma megaoperação da Polícia Militar (PM) realizada na manhã desta quarta-feira (28) terminou em dois confrontos entre policiais e suspeitos em Arapongas. A ação policial...
Jandaia do Sul realiza workshop sobre impactos da Reforma Tributária nas micro e pequenas...
Empresários e empreendedores de Jandaia do Sul participaram, na noite desta terça-feira (27), de um workshop sobre os impactos da Reforma Tributária nas micro...
Novembro de terá feriados na segunda e na sexta-feira
(Agência Brasil) Desde 2023, quando foi sancionada a lei que cria o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o Brasil tem três...