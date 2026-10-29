Criminosos usam foto de familiar para aplicar golpe na compra de veículo em São Pedro do Ivaí

Um homem de 40 anos perdeu R$ 16,5 mil após cair em um golpe durante a negociação para a compra de uma Fiat Strada anunciada no Marketplace do Facebook. A ocorrência de estelionato foi registrada pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (28), na Rua Pedro Henrique Alves, na região central de São Pedro do Ivaí (PR).

Segundo o relato da vítima à polícia, ele encontrou o anúncio do veículo na plataforma e demonstrou interesse na compra. Para verificar as condições do automóvel, entrou em contato com o cunhado, que mora em Cambé, no norte do Paraná.

O suposto vendedor informou que o veículo estaria em Londrina e que o levaria até o local onde o cunhado da vítima faria a vistoria. Durante as negociações, porém, a vítima recebeu mensagens de um número de telefone diferente do habitual de seu familiar, mas que utilizava a mesma foto de perfil.

A pessoa que se passou pelo cunhado afirmou ter vistoriado o veículo e autorizado a continuidade da compra. Acreditando que as informações eram verdadeiras, o homem realizou uma transferência via Pix de R$ 16.500 para a conta indicada pelo suposto vendedor.

Posteriormente, a vítima foi até Cambé para retirar o automóvel. Ao conversar pessoalmente com o cunhado, descobriu que ele não havia vistoriado nenhum veículo e que seu aplicativo de mensagens estava indisponível. Nesse momento, percebeu que havia sido vítima de um golpe.

A Polícia Militar orientou o homem e registrou as informações e cópias das conversas no boletim de ocorrência. O caso deverá ser analisado pela autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.