Motociclista morre em acidente com ônibus escolar em Sarandi

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (29) após se envolver em um acidente com um ônibus escolar em Sarandi.

A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Octávio Colli com a Rua Pioneiro Francisco Brogio. De acordo com as informações preliminares, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho das equipes responsáveis pelo atendimento. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

Até a última atualização das informações, a identidade do motociclista não havia sido divulgada. A dinâmica da colisão também não estava esclarecida.

O caso segue sob apuração, e novas informações poderão ser divulgadas após a confirmação pelas autoridades.

Com informações do GMC Online e do Plantão Maringá.