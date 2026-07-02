Rotary entrega melhorias no valor aproximado de R$ 200 mil ao Asilo São Vicente de Paulo

No dia 29/06 segunda-feira, o Rotary Club realizou a entrega oficial de um importante projeto ao Asilo São Vicente de Paulo, com investimento total de aproximadamente R$ 200 mil.
A iniciativa proporcionará melhorias significativas na estrutura e na qualidade de vida dos idosos atendidos pela instituição, contemplando a instalação de placas solares, 30 aparelhos de ar-condicionado, guincho para locomoção de acamados, carrinhos para transporte e distribuição de alimentação, camas, mesas de alimentação adaptadas para cadeirantes, além de televisores, freezer e refrigerador.
Este projeto é resultado da união de esforços e da solidariedade de toda a comunidade. Os recursos foram viabilizados por meio das promoções e eventos realizados pelo Rotary Club, que contam com a participação da população, além do apoio das empresas locais por meio do programa Empresa Cidadã.
A ação também contou com importantes parceiros, como a Paróquia São João Batista e um clube rotário da Índia, demonstrando que a força do Rotary ultrapassa fronteiras quando o objetivo é servir e transformar vidas.
Mais do que a entrega de equipamentos, este projeto representa cuidado, dignidade e respeito aos idosos, reforçando o compromisso do Rotary em promover ações que geram impacto positivo e duradouro na comunidade.
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