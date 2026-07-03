Morador de Jandaia do Sul perde R$ 2,5 mil em golpe na compra de moto pela internet

Na noite desta quinta-feira (2), um morador de Jandaia do Sul procurou a Polícia Militar após cair em um golpe de estelionato durante a tentativa de comprar uma motocicleta anunciada na internet.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que negociava a compra de uma Honda Biz vermelha com um suposto vendedor. Durante a conversa, o anunciante solicitou o pagamento antecipado de R$ 2.500 via PIX, informando que, após a confirmação da transferência, providenciaria o envio da motocicleta para Jandaia do Sul.
Confiando na negociação, o comprador realizou o pagamento. No entanto, logo após a transferência, o suposto vendedor deixou de responder às mensagens e interrompeu qualquer contato, levando a vítima a perceber que havia sido alvo de um golpe.
O morador apresentou à Polícia Militar os dados bancários utilizados na transação e demais informações relacionadas ao suspeito, que foram anexadas ao boletim de ocorrência. Por questões de segurança e sigilo, os dados pessoais não foram divulgados.
A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais que poderão ser adotados para a investigação do caso.
A Polícia reforça o alerta para que compradores tenham cautela em negociações realizadas pela internet, especialmente quando houver exigência de pagamento antecipado, recomendando verificar a procedência do vendedor e desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado.
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