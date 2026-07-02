Comece Julho Economizando

Antonielly aniversariando
Antonielly Cavalaro Fiorucci está de aniversário nesta sexta-feira (3). Familiares enviam parabéns. .
Prefeitura de Jandaia do Sul realiza Operação Tapa-Buracos em diversos bairros do município
A prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, segue executando mais uma etapa da Operação Tapa-Buracos, com...
Rotary entrega melhorias no valor aproximado de R$ 200 mil ao Asilo São Vicente...
No dia 29/06 segunda-feira, o Rotary Club realizou a entrega oficial de um importante projeto ao Asilo São Vicente de Paulo, com investimento total...
Vítima de atropelamento na BR-376, em Jandaia do Sul, morre no hospital
O homem que ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma caminhonete GM S-10 na manhã desta quarta-feira (1º), na BR-376, em frente ao...
Três adolescentes detidos após assalto em Jandaia. Saiba de todos os detalhes
Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na apreensão de três adolescentes suspeitos de envolvimento em um...