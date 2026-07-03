Onça-pintada é capturada com segurança após mobilizar equipes ambientais em Mandaguari

Uma onça-pintada foi capturada com segurança na madrugada desta quinta-feira (2), na zona rural de Mandaguari, após uma operação coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT). O animal havia sido localizado nas proximidades de uma empresa da região, onde técnicos do instituto realizaram toda a ação de manejo.
Após ser encontrada, a onça foi sedada de forma controlada, permitindo que a captura ocorresse sem riscos. Em seguida, o felino foi encaminhado para um local apropriado, onde permanecerá sob monitoramento veterinário e receberá os cuidados necessários até que os órgãos ambientais definam seu destino.
De acordo com o IAT, a operação teve como prioridade garantir a segurança da população e, ao mesmo tempo, preservar a integridade do animal, seguindo os protocolos técnicos de manejo da fauna silvestre.
A captura foi realizada após uma série de registros e relatos de avistamentos da onça-pintada em Mandaguari e municípios vizinhos. As ocorrências levaram equipes ambientais a intensificar o monitoramento da região para acompanhar os deslocamentos do felino e planejar uma intervenção segura.
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