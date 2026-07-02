Agende seu horário para doação de sangue

Rotary entrega melhorias no valor aproximado de R$ 200 mil ao Asilo São Vicente...
No dia 29/06 segunda-feira, o Rotary Club realizou a entrega oficial de um importante projeto ao Asilo São Vicente de Paulo, com investimento total...
Vítima de atropelamento na BR-376, em Jandaia do Sul, morre no hospital
O homem que ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma caminhonete GM S-10 na manhã desta quarta-feira (1º), na BR-376, em frente ao...
Três adolescentes presos após assalto em Jandaia. Saiba de todos os detalhes
Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na apreensão de três adolescentes suspeitos de envolvimento em um...
Ladrão cai e moto é recuperada em Jandaia. Três foram detidos
A rápida ação da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na detenção de três suspeitos na noite desta quarta-feira (1),...
Comitê Gestor da Lei Geral discute diretrizes para desenvolvimento econômico de Jandaia do Sul
Nesta última segunda-feira, 29 de junho, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, o Comitê Gestor da Lei Geral se...
Ciclista fica ferido após acidente com carro na Praça do Café, em Jandaia do...
Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um ciclista mobilizou a Brigada Comunitária de Jandaia do Sul no início da tarde desta quarta-feira...