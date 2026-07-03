Carro com licenciamento atrasado desde 2020 é apreendido durante abordagem da PM em Jandaia do Sul

Um veículo com débitos de licenciamento foi apreendido pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (2), durante patrulhamento na região central de Jandaia do Sul.
De acordo com a PM, os policiais visualizaram um VW Gol conduzido por um homem já conhecido da equipe por possuir passagens pelo crime de tráfico de drogas. Além disso, havia denúncias de que o veículo estaria sendo utilizado para a prática de atividades ilícitas, o que motivou a abordagem.
O motorista acatou a ordem de parada, assim como a passageira, que também foi identificada pelos policiais. Durante a busca pessoal no condutor e a vistoria no automóvel, nenhum objeto ilícito foi encontrado.
No entanto, ao consultar os sistemas policiais, a equipe constatou que o veículo apresentava débitos administrativos de licenciamento, sendo que o último exercício regularizado era o de 2020.
Diante da irregularidade, foram lavrados os autos de infração de trânsito e o automóvel foi recolhido ao pátio do Detran. Após receberem as orientações necessárias, o motorista e a passageira foram liberados no local.
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