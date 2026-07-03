Notebook e documentos de empresa são furtados de veículo em de Jandaia do Sul

Um notebook e uma mochila com documentos de uma empresa foram furtados de um veículo na noite desta quinta-feira (2), em Jandaia do Sul.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência de furto na Rua Ipê. No local, o proprietário do veículo relatou que havia permanecido por cerca de 20 minutos na residência de sua mãe. Ao retornar, percebeu que o automóvel havia sido alvo de criminosos.
De acordo com a vítima, foram levados um notebook da marca Asus, de cor cinza, e uma mochila contendo documentos relacionados a funcionários de uma empresa, entre eles holerites e outros documentos administrativos.
Após constatar o furto, o homem realizou buscas pelas proximidades na tentativa de localizar os objetos, mas não obteve sucesso.
A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos legais, incluindo o comparecimento à Delegacia de Polícia Civil para dar continuidade às investigações.
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