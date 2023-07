Rotary Club de Jandaia empossa nova diretoria

Neste sábado (1) O Rotary Club de Jandaia do Sul empossou seu novo presidente.

Marcos Araujo transferiu o cargo para Dione Moreira Silva

“Iniciamos hoje mais um ano rotário onde o lema é Crie Esperança no Mundo e é com esse lema que tomo posse como presidente 2023/24.

Agradeço a todos que de alguma forma ajuda o Rotary Club de Jandaia do Sul a promover projetos em nossa cidade como entrega de laboratório de informática, carinho para catadores reciclagem, máquina para associação de reciclagem entre outros.

Nossa gratidão a toda população de Jandaia do Sul que sempre contribui com nossas promoções e as empresas cidadãs que também contribuem para que projetos sejam elaborados com sucesso.

Quero aqui deixar minha gratidão pela confiança de todos os companheiros de Rotary, conto com vocês juntamente com nossa ASR- Associação de Senhores de Rotarianos, Interact e Rotakids para juntos criar esperança no mundo”, disse Dione.