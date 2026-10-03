Rotam apreende 19 porções de maconha e prende suspeito de tráfico em Jandaia do Sul

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (2), em Jandaia do Sul, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada por volta das 20h18, na região da Vila Rica, durante uma ação da equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que um homem conhecido pelo apelido de “Pajé”, que utilizaria tornozeleira eletrônica, estaria comercializando drogas em uma conveniência localizada na Rua Pioneiro João Bispo Pinheiro.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um homem utilizando tornozeleira eletrônica. Ao perceber a presença da viatura, ele teria pegado uma criança no colo, acelerado o passo e tentado se esconder atrás de um veículo, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Questionado sobre a posse de drogas, conforme o relato policial, o homem afirmou que mantinha duas porções de maconha dentro da bolsa do filho, uma criança de aproximadamente dois anos, que estava na residência de um primo.

Os policiais foram até o endereço indicado e localizaram duas porções de substância semelhante à maconha, pesando aproximadamente 55 gramas.

Ainda de acordo com a PM, o abordado informou que havia mais drogas escondidas em um depósito nos fundos de sua própria residência, no Jardim Pérola. Com o consentimento formalizado para a busca domiciliar, os policiais realizaram a diligência e encontraram outras 17 porções de maconha, totalizando cerca de 451 gramas.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 506 gramas de maconha, divididos em 19 porções.

Segundo a polícia, o homem também teria relatado que comercializava cada porção por R$ 70 e que a maioria dos pagamentos era realizada por transferência instantânea.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a droga apreendida e um aparelho celular, à Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

A criança de dois anos ficou sob os cuidados do primo do homem durante a ocorrência.