Mais uma motocicleta com escapamento irregular e sem retrovisores é apreendida em Jandaia do Sul

Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (2), durante uma abordagem realizada na Avenida Anunciato Sonni, na região central de Jandaia do Sul.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando visualizou uma Honda CG 150 Titan KS transitando sem os dois retrovisores e emitindo ruído excessivo.

O condutor e o passageiro foram abordados e, durante a busca, nada de ilícito foi encontrado com eles.

Na vistoria da motocicleta, os policiais constataram que o silenciador do escapamento estava deficiente ou inoperante e que o veículo também estava sem o filtro de ar, provocando o alto nível de ruído.

Além disso, a seta traseira esquerda não estava funcionando e os dois retrovisores haviam sido retirados, comprometendo a visibilidade traseira do condutor e a segurança na circulação.

Como as irregularidades não poderiam ser corrigidas no local, a motocicleta foi encaminhada ao Pátio do Detran. As notificações de trânsito foram confeccionadas pela equipe.

O condutor e o passageiro foram orientados e liberados no local.