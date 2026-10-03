Polícia de Apucarana investiga morte de homem que caiu de telhado

Um homem de 40 anos morreu na tarde desta sexta-feira (2), após sofrer uma queda de uma residência na Rua Rio Apucarana, no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 16h16 para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local, os profissionais da equipe médica constataram o óbito da vítima.

Segundo informações repassadas por populares, o homem teria sido visto momentos antes sobre o telhado de uma residência, correndo pela via. Na sequência, ele teria entrado no quintal de uma casa que estava vazia e escalado o muro lateral, que possuía cerca elétrica. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma nova queda, já no imóvel localizado na Rua Rio Apucarana, número 262.

Uma testemunha relatou à polícia que passava pela rua quando ouviu uma pessoa pedindo socorro. Ao olhar pela grade do portão, encontrou o homem caído e acionou imediatamente o Samu.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada dos demais órgãos responsáveis. A Polícia Civil e uma perita oficial também estiveram no local. Após os procedimentos de perícia, o corpo foi liberado e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

As circunstâncias que levaram às quedas deverão ser apuradas pelas autoridades.